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العثور على 89 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في المكسيك

الأحد 06/مايو/2018 - 09:54 ص
العثور على 89 مهاجرًا غير شرعي داخل شاحنة في المكسيك
مهاجرون داخل شاحنة
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وكالات
 

أعلنت السلطات المكسيكية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، اكتشاف 89 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 31 طفلًا، محشورين داخل شاحنة بولاية تاباسكو، جنوب البلاد.

 

ووفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام، ينتمي المهاجرون إلى هندوراس، وسلفادور، وإكوادور وغواتيمالا، واعترضت السلطات الشاحنة على طريق سريع عندما كانت في طريقها إلى مدينة كارديناس.

 

وذكر البيان أن "المهاجرين كانوا يسافرون في ظروف غير إنسانية في الشاحنة المكتظة ويعانون الجفاف، وبعد إيقاف الشاحنة، احتجزت السلطات السائق ومساعده الذين يعتقد أنهما هربا المهاجرين غير الشرعيين"، حسب مكتب المدعي العام.

 

وتلقى المهاجرون عناية طبية قبل تسليمهم إلى سلطات الهجرة.

 

ويمر المهاجرون الذين يأملون شق طريقهم إلى الولايات المتحدة، بانتظام عبر المكسيك، ويسعى العديد منهم إلى الحصول على المساعدة من تجار البشر غير الشرعيين.

المزيد عن: هندوراس مهاجرون داخل شاحنة المكسيك 89 مهاجر غير شرعي
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