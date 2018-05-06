رسميا.. أشرف خضر مديرا فنيا للمريخ البورسعيدي

نجح مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي بقيادة أحمد جوهر في التعاقد مع أشرف خضر المدير الفني السابق للقناة ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول بدوري القسم الثاني.









ومن المنتظر أن يختار خضر جهازه المعاون بالإتفاق مع مجلس الإدارة البورسعيدي خلال المرحلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.









وسبق لخضر تدريب العديد من الأندية في القسم الثاني منهم كفر الشيخ، ومنتخب السويس والقناة.



