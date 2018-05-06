ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. أشرف خضر مديرا فنيا للمريخ البورسعيدي

الأحد 06/مايو/2018 - 09:52 ص
رسميا.. أشرف خضر مديرا فنيا للمريخ البورسعيدي
أشرف خضر
طباعة
شيماء أمين
 
نجح مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي بقيادة أحمد جوهر في التعاقد مع أشرف خضر المدير الفني السابق للقناة ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول بدوري القسم الثاني.


ومن المنتظر أن يختار خضر جهازه المعاون بالإتفاق مع مجلس الإدارة البورسعيدي خلال المرحلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.


وسبق لخضر تدريب العديد من الأندية في القسم الثاني منهم كفر الشيخ، ومنتخب السويس والقناة.

المزيد عن: كفر الشيخ المريخ البورسعيدي اشرف خضر اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
12:30
-
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 10:10:03 AM