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5 أرقام لاتفوتك عن موسم "تريزيجيه" الاستثنائي مع قاسم باشا

الأحد 06/مايو/2018 - 09:49 ص
5 أرقام لاتفوتك عن موسم تريزيجيه الاستثنائي مع قاسم باشا
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حسن موسى
 

 

قدم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي ومنتخب مصر مباراة رائعة بالأمس مع فريقه بالدوري التركي، وقاده لتحقيق فوز عريض على طرابزون سبور بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ32 من الدوري التركي، حيث سجل هدفين وصنع 3 أهداف لزملائه.

 

ولفت تريزيجيه الأنظار بشدة هذا الموسم، ويتصارع عليه عدد من الأندية الإنجليزية والتركية في مقدمتهم إيفرتون وليستر سيتي .

 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز 5 أرقام لتريزيجيه في هذا الموسم:

 

شارك تريزيجيه في 32 مباراة مع قاسم باشا في الدوري التركي.

 

نجح الفرعون المصري في تسجيل 16 هدف مع فريقه في مختلف المسابقات ليحتل صدارة هدافي الفريق التركي.


لعب 30 مباراة في الدوري التركي سجل خلالها 13 هدفا وصنع 6 أهداف لزملائه.

 

شارك في مباراتين بكأس تركيا، سجل خلالها 3 أهداف.

 

تم اختياره كأفضـل لاعـب في الجولة ٤ مرات، وأفضـل لاعـب في المباراة 9مرات، وتم اختـياره في تشكيل الأسبوع 8 مرات.

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