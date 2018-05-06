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أوغلو: في حال فرضت أمريكا عقوبات علينا فسنرد عليها

الأحد 06/مايو/2018 - 09:49 ص
أوغلو: في حال فرضت أمريكا عقوبات علينا فسنرد عليها
أوغلو
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وكالات
 

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من أن بلاده سترد على أي عقوبات أميركية محتملة في مجال الدفاع، بعد تقارير إعلامية عن مناقشة الكونغرس الأميركي مشروع قانون يوقف بيع الأسلحة مؤقتا إلى تركيا.

 

وقال أوغلو في حوار مع قناة "سي إن إن ترك" إنه "لا تستطيع أي دولة أن تفرض عقوبات على دولة أخرى لأنها قوة عظمى وفي حال فرضت أميركا عقوبات علينا فسنرد عليها".

 

وأضاف "تركيا بلد مستقل وهي ليست تحت إمرة أميركا"، معتبرا أن "موقف أميركا لا يتوافق مع علاقات التحالف".

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