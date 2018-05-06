مسلح في "الجيش الحر" يعتدي على مشفى في حلب.. والأهالي يعاقبونه

شهدت مدينة الباب شرقي حلب في سوريا إضرابا عاما للأهالي، على خلفية اعتداء مسلح تابع لفصيل في "الجيش الحر" على الكوادر الطبية العاملة في مشفي الحكمة والسلام هناك.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، فيديو يظهر مسلحا يهدد بمسدسه أحد الكوادر الطبية في مشفى الحكمة بمدينة الباب. كما وجه المسلح مسدسه أيضا نحو امرأتين كانتا في غرفة الانتظار بمدخل المشفى.

وفي وقت لاحق، تم تداول فيديو آخر للمسلح، الذي قيل إنه يتبع لـ"فرقة الحمزة"، ويدعى حامد البولاد، وقد تم اعتقاله. وأثارت الحادثة غضبا عارما في المدينة، وانهال المواطنون على المسلح بالضرب، كما قامت إحدى النسوة بصفعه بحذائها على وجهه.



