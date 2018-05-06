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علي ربيع مُتهم بالسرقة

الأحد 06/مايو/2018 - 09:45 ص
علي ربيع مُتهم بالسرقة
علي ربيع
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الفجر الفني
 

وجه عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اتهاما للنجم الكوميدي علي ربيع بالسرقة، حيث لاحظوا وجود تشابه بين الملصق الدعائي لمسلسله الجديد "سك على إخواتك" وبين ملصق الفيلم الأمريكي cheaper by the dozen والذي عُرض منذ سنوات.

 "سك على أخواتك" بطولة علي ربيع، وصلاح عبدالله، وسلوي خطاب، وصبري فواز، وسهر الصايغ، وهنا الزاهد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وجيسي عبدو، وإخراج وائل إحسان،

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