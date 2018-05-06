ديانا حداد ترد بقوة على مسربي شائعة وفاتها

تفاجأت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد، بإطلاق شاعة وفاتها بعد إتصال عدد من المتابعين للإطمئنان عليها.







وعلّقت حداد على الموضوع حيث نشرت مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: "هناك مواقع نشرت صورةً لي ولإبنتي عندما كنا نؤدي العمرة في العام الماضي، وعلقوا عليها "الله يرحمها".

وأضافت: "طبعاً كلنا نريد رحمة الله، لأن الرحمة تجوز على الحيّ كما الميّت، ولكن لا يجوز الإفتراء على الناس، لأنه أمر خاطىء، وكما تُدين تُدان. ومن يفكر بمثل هذه الطريقة، تجاه أي شخص، فإن الله سبحانه وتعالى سيردّ كيده في نحره. وأنا علمت من الفانز بشائعة موتي، عندما أرادوا السؤال عني والإطمئنان عليّ، ومن بينهم من كان يبكي. لا أعرف لماذا اللعب على عاطفة الناس ونشر مثل هذه الاخبار السلبية، مع أن نظرتي للحياة إيجابية جداً. للأسف هناك حسابات لا يهمها سوى اللايكات والفلورز ولو على حساب الناس".

وختمت رسالتها قائلة: "فقط أن أطمئن أحبائي الفانز والمتابعين بأني بخير والحمد لله، وأطلب من الله أن يُبعد عنكم وعنّا الضربات، وحسبي الله على هذه الأشكال المريضة".