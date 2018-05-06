الرئيس الإيراني يتوعد واشنطن بــ"الندم" إذا تخلت عن الاتفاق النووي

توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، واشنطن بالندم إذا تخلت عن الاتفاق النووي.

وأكد روحاني، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن بلاده ستواجه أي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس ترامب، قد أمهل الأوروبيين حتى الثاني عشر من مايو للتوصل إلى نص جديد يعالج "القصور الرهيبة" في اتفاق عام 2015 الذي تم توقيعه في فيينا بين طهران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا"، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة.