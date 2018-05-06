وزير الشباب والرياضة يلتقي السفير المصري بدولة الكويت

التقي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، وعددا من أعضاء السفارة المصرية بمنزل السفير.

وكان وزير الشباب المصري، قد وصل مساء أمس دولة الكويت بعد تلقيه دعوة من السيد محمد ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب لحضور حفل ختام الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017/2018 .

تناول اللقاء، معرفة أحوال الجالية المصرية في الكويت وبحث زيادة التعاون في المجال الشبابي والرياضي بين مصر والكويت خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد السفير طارق القوني بالإنجازات التي تحققت منذ تولي المهندس خالد عبد العزيز وزارة الشباب والرياضة، والتي تمثلت في تطوير البنية التحتية الرياضية في جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، وجه عبد العزيز الشكر للسفير وأعضاء السفارة المصرية على حسن الاستقبال والاهتمام منذ الوصول إلى دولة الكويت.