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ليفربول يتحدى تشيلسي.. و"مو" يسعى للابتعاد بصدارة الهدافين

الأحد 06/مايو/2018 - 08:30 ص
ليفربول يتحدى تشيلسي.. ومو يسعى للابتعاد بصدارة الهدافين
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره تشيلسي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على استاد ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، واستمرار نغمة الانتصارات التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، بعد تخطي عقبة روما في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يخوض محمد صلاح مباراته الثانية مع ليفربول ضد فريقه السابق تشيلسي، ويأمل الفرعون الصغير في هز شباك البلوز للمرة الثانية لرفع عدد أهدافه في المسابقة للهدف 32 والابتعاد عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ26 هدف.

ويطمح يورجن كلوب في حصد الثلاثة نقاط من أجل الابتعاد بالمركز الثالث في ظل الصراع الشرس مع توتنهام، حيث يبتعد الريدز عن السبيرز بفارق نقطة واحدة.

يدخل ليفربول لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 72، بينما يقع تشيلسي في المركز 66 في المركز الخامس.
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي
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