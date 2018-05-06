ممثلة تركية تعتذر لـ"أردوغان" بعد إهانتها له

​كشفت الممثلة التركية ​سيلين شكرجي​ عن ندمها وأسفها على إسائتها للرئيس أردوغان، وذلك بعد مواجهتها عقوبة الحبس لمدة من 4 أشهر وقد تصل إلى 4 سنوات كانت قد اتهمت بإهانة رئيس الجمهورية من خلال تعليق كتبته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار محامي سيلين، الى إن موكلته عندما كتبت التعليق لم يكن رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا، وأن ما كتبته فهم بشكل خاطيء وكان بحسن نية.