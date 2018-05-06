عالم سوري يحسم مسألة ترشحه في الانتخابات التركية المبكرة

أعلن عالم الرياضيات السوري، جمال أبو الورد، عن عدم ترشحه في الانتخابات البرلمانية التركية المبكرة المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وقال أبو الورد، أمس السبت، في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك": "أعلن عن عدم ترشحي للانتخابات البرلمانية التركية المبكرة، لما تحمله من حساسية في الشارع السياسي التركي".

وأضاف: "كنت أعتزم خوض الانتخابات البرلمانية العادية في عام 2019 ووجدت أنه من الصواب أن لا نقحم أنفسنا كسوريين في هذه المعركة الديمقراطية بين الأحزاب السياسية التركية ونتمنى للشعب التركي الخير والاستقرار".

وأشار أبو الورد إلى أنه "علم أن أحد الأشخاص السوريين تقدم بأوراق ترشحه عن ولاية بورصة، وفي هذه الحالة لا يمكن لأي عاقل أن يكون المرشح الثاني، لأننا بذلك نصبح مثار سخرية، وتكون لذلك ارتدادات سلبية على السوريين".

وتابع عالم الرياضيات: "إلى الأخوة الأتراك الذين يقفون إلى جانبنا، أن كل خطوة غير مدروسة ولا تعود بالنفع على أهلنا وعلى هذا البلد، نحن بغنى عنها".

وأبو الورد، 47 عاما، هو عالم من مدينة إدلب، ويلقب بـ"خوارزمي التاريخ المعاصر"، اكتشف ما يزيد على 42 قانونا وقاعدة في علم الرياضيات، لم تكن موجودة من قبل.

ومنحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجنسية التركية تكريما لعبقريته وإنجازاته العلمية. كما تم تكريمه في المغرب العربي من قبل "مؤسسة نماء" للتنمية البشرية. وكرم من قبل المعهد الأمريكي للاعتماد والتدريب في إفريقيا والشرق الأوسط، بحصوله على لقب مستشار علمي ومنح العضوية الدائمة فيه.

يذكر أن رجل الأعمال السوري محمد الشيخوني، الحاصل على الجنسية التركية، هو الآخر تقدم بأوراق ترشحه للبرلمان التركي عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مدينة بورصة.

يشار إلى أن البرلمان التركي أقر في شهر أبريل الماضي، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلا من نوفمبر 2019.