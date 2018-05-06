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11 دولة تشارك في بطولة إفريقيا للجمباز الفني بناميبيا

الأحد 06/مايو/2018 - 08:21 ص
11 دولة تشارك في بطولة إفريقيا للجمباز الفني بناميبيا
بعثة مصر للجمباز
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الفجر الرياضي
 

تنطلق البطولة الإفريقية للجمباز الفني بنين وبنات بناميبيا، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

 

ويشارك في البطولة 11 دولة إفريقية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وأنجولا واثيوبيا وجنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى ناميبيا الدولة المنظمة.

 

وتتنافس المنتخبات المشاركة على مقعدين بنين وبنات للقارة السمراء في أولمبياد الشباب أكتوبر المقبل بالإرجنتين.

 

وتغادر بعثة منتخب مصر للمشاركة في البطولة يوم 8 مايو، ويأتي تشكيل البعثة المصرية كالاتي:

 

رئيس البعثة دكتورة لمياء علي عبد الرحمن

لاعبين فني رجال كبار "علي رمضان ابو القاسم - احمد اشرف - احمد علي - عمر العربي - محمد إلهامي"، اما لاعبين فني ناشئين:" محمد منتصر - عبدالرحمن عبد الحليم - زياد إبراهيم - محمد مختار - عمر عصام - يوسف وائل ".

 

وفي فني الآنسات كبار:" فرح سيد - فرح احمد - نانسي طمأن - هنا عمرو - عليا عمرو"، ويتكون فني الآنسات ناشئات من :" زينة إبراهيم - سما أيمن - جنا هاني- جنا ابراهيم - نغم أيمن - دانيا الجوهري".

 

ومدربين المنتخب آنسات: اشرف الشافعي - اماني جمال - رضوي الجوهري - عزت سعد"، ومدربين الرجال:" كريم علي - عمرو طلعت - جمال مطر - زياد إبراهيم".

 

ولجنة الحكام:" روان ابو شوشة - محمد علي - ياسر زايد - محمد السحرتي".

 

بالإضافة إلى الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي والمدير التنفيذي بالاتحاد المصري للجمباز.

المزيد عن: ناميبيا رياضة بطولة إفريقيا المغرب الجمباز الأرجنتين أخبار الرياضة 11 دولة
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