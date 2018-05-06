ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أرسنال "الجريح" يخشى انتفاضة بيرنلي " المنتشي" في غياب محمد النني

الأحد 06/مايو/2018 - 08:14 ص
أرسنال الجريح يخشى انتفاضة بيرنلي المنتشي في غياب محمد النني
طباعة
الفجر الرياضي
 
يواجه فريق أرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني، مع نظيره بيرنلي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

يسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، والعودة إلى سكة الانتصارات ومحو الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد في الأسبوع الماضي، مما تسبب في خروج الفريق من الدوري الأوروبي.

ويغيب محمد النني عن أرسنال في لقاء اليوم بسبب معاناة من الإصابة التي تعرض لها قبل عدة جولات أمام وست هام.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق بيرنلي إلى تحقيق المفاجأة في لقاء اليوم والثأر من المدفعجية، للحفاظ على آماله في المشاركة بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.

يدخل أرسنال لقاء اليوم في المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 54 نقطة.

المزيد عن: محمد النني مباريات الدوري الإنجليزي بيرنلي الدوري الإنجليزي اليوم الدوري الإنجليزي أرسنال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
12:30
-
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 8:40:17 AM