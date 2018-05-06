أرسنال "الجريح" يخشى انتفاضة بيرنلي " المنتشي" في غياب محمد النني

يواجه فريق أرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني، مع نظيره بيرنلي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي.





يسعى أرسنال إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، والعودة إلى سكة الانتصارات ومحو الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد في الأسبوع الماضي، مما تسبب في خروج الفريق من الدوري الأوروبي.





ويغيب محمد النني عن أرسنال في لقاء اليوم بسبب معاناة من الإصابة التي تعرض لها قبل عدة جولات أمام وست هام.





وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق بيرنلي إلى تحقيق المفاجأة في لقاء اليوم والثأر من المدفعجية، للحفاظ على آماله في المشاركة بالدوري الأوروبي الموسم المقبل.





يدخل أرسنال لقاء اليوم في المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 54 نقطة.



