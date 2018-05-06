مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر لجميع السرعات الدوري الانجليزي

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معلومات عن مباراة ليفربول وتشيلسي بدون تقطيع اليوم تشيلسي Vs ليفربول، البطولة : الدوري الانجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2، الملعب : ستامفورد بريدج أرضية تشيلسي، المعلقين : أحمد الطيب .

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في تمام الـ 6:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر اليوم 6-5-2018 في الدوري الانجليزي.