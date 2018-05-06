موقف محرج للمطربة يارا خلال لقائها ميسي (فيديو)
الأحد 06/مايو/2018 - 08:14 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة اللبنانية يارا، عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو للقائها ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.
ووقعت يارا، في موقف محرج مع ميسي، بعد طلبها منها توقيعه إهداءً لها، حيث اكتشف اللاعب أن القلم الذي ناولته له المطربة لا يعمل، فاضطر إلى الحصول على آخر لتدوين توقيعه.
ويأتي هذا اللقاء قبل ساعات على إنطلاق القمة التي تجمع برشلونة مع ريال مدريد مساء الأحد على أرضية ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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