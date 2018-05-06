أحمد عبد العزيز: هذا المسلسل سبب شهرتي الفنية





قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن التليفزيون هو سبب شهرته، وذلك بالرغم من بداياته السينمائية فى العمل الفنى.





وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح" المذاع على فضائية "الحياة" أنه قدم 4 أفلام للسينما ولم ينل الشهرة حتى شارك فى مسلسل "لا إله إلا الله"، فى التليفزيون.





وتابع:"لما لاحظت الحكاية دى قلت أن التليفزيون هو المنتشر أكثر واللى الناس بتشوفه أكثر.. وعلشان كده قعدت 11 سنة كنت شبه مقيم في التليفزيون".







