مدرب برشلونة يعلق على رفض ريال مدريد إقامة ممر شرفي

قال مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، إن فريقه لا يزال يريد الفوز على ريال مدريد في مباراة "الكلاسيكو" اليوم الأحد، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي: "مباراة القمة تظل في نهاية المطاف مهمة في الموسم.. لحسن حظنا نحن أبطال الدوري الآن.. بالتأكيد نريد الفوز بصرف النظر عن الترتيب وكذلك المنافس بالنظر إلى الوضع والتنافس بيننا.. سيحضرون إلى هنا من أجل إنهاء سجلنا الخالي من الهزائم وأتمنى أن تكون مباراة جيدة".

وحسم برشلونة لقب الدوري بفوزه 4-2 على ديبورتيفو لاكورونيا الأحد الماضي، ما يعني أن نتيجة مواجهته ضد ريال مدريد صاحب المركز الثالث في إستاد نو كامب لن يكون لها قيمة سوى الفخر.

وأضاف فالفيردي: "أتمنى أن تكون كل مواجهات القمة بهذا الشكل لأننا توجنا بالفعل.. ربما كان المتابعون سيتطلعون للمباراة باهتمام أكبر لو كان الفارق نقطة واحدة وهناك المزيد من الإثارة لكني سعيد بالوضع الحالي قبل مباراة اليوم".

وقلل مدرب برشلونة من أهمية قرار ريال مدريد بعدم إقامة ممر شرفي للنادي الكاتالوني قبل المباراة وهو إجراء تقليدي في إسبانيا.

وقال فالفيردي: "تحدثنا كثيراً في هذا الأمر.. دار الكثير من الحديث عن هذا الأمر الذي لا يحظى بأي أهمية وأنا أثق في ذلك.. أعتقد أن الأمر على ما يرام ولن نعطيه أي أهمية.. ليس لدي أي شك في أننا سنرى أفضل تشكيلتين متاحتين لتمثيل برشلونة وريال مدريد".

وستكون مباراة اليوم الأخيرة لقائد برشلونة، أندريس إنيستا، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، بعدما أكد رحيله بنهاية الموسم.

وقال فالفيردي: "أدرك أن الناس تتحدث عن هذا لأن مباراة اليوم مهمة للغاية لكنها ليست الأخيرة.. ستتبقى له ثلاث مباريات معنا والمباراة الأهم ستكون الأخيرة التي سيخوضها".