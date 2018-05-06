تعرف على الإيرادات الخيالية لـ "Avengers: infinity War" بعد عرضه بـ 10 أيام
الأحد 06/مايو/2018 - 06:42 ص
الفجر الفني
تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد "افينجرز: انفينيتي وور" إيرادات السينما حيث تجاوزت إيراداته المليار دولار عالميًا و400 مليون دولار محليًا بعد 10 أيام فقط من طرحه بالسينما الأمريكية.
والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.
يتناول الفيلم قصة المعركة الكبري الضخمة لفريق المنتقمون وحراس المجرة لمواجهة حرب ضد ثانوس الذى يصل الارض بعد عامين من تمزيق المنتقمون خلال أحداث كابتن أمريكا: الحرب الأهلية من أجل جمع أحجار لقفازه تسمى "الأحجار اللامتناهية"، أو "الأحجار الأبدية"، وهي عبارة عن 6 أحجار تمتلك طاقة موجودة من قبل نشأة الكون.
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