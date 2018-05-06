تعرف على الإيرادات الخيالية لـ "Avengers: infinity War" بعد عرضه بـ 10 أيام

تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد "افينجرز: انفينيتي وور" إيرادات السينما حيث تجاوزت إيراداته المليار دولار عالميًا و400 مليون دولار محليًا بعد 10 أيام فقط من طرحه بالسينما الأمريكية.





والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.



