العالم ينتفض ويساند الأب الروحي لمانشستر يونايتد

عبر المنتمون لكرة القدم حول العالم عن صدمتهم بعد سماع أنباء عن المرض الخطير للمدرب السابق أليكس فيرجسون، وهذا لأن الأب الروحي لنادي مانشستر يونايتد لطالما بدا رمزاً للقوة وعملاقاً لا يقهر.

وخضع فيرجسون (76 عاماً) لجراحة عاجلة بعد إصابته بنزيف في المخ أمس السبت، وذلك بعد أقل من أسبوع على ظهوره في ملعب أولد ترافورد في حالة جيدة لتكريم مدرب آرسنال، آرسين فينجر.

وخلال مزاحه مع غريمه السابق فينجر، تجدد الشعور باشتياق كرة القدم له منذ اعتزاله في 2013، وأعاد للأذهان تأثيره الهائل وربما غير المسبوق في الكرة الحديثة.

وكلما جرى نقاش بين الجماهير حول أهم شخصية رياضية على الإطلاق فإن فيرجسون يفرض اسمه دائماً بعدما ظهرت عظمته في الأندية التي دربها.

وارتبط النجاح دوماً بمسيرة المدرب الإسكتلندي الذي أصبح أنجح مدرب في الكرة الإنجليزية، وقد يكون من المقنع تصنيفه كأفضل مدرب في العالم على مر السنين.

ووسط تقلبات الكرة الحديثة، إذ لا يمكن لأي مدرب الاطمئنان على منصبه، ظل فيرجسون راسخاً في مكانه خلال أكثر من ربع قرن، أعاد خلالها بناء يونايتد ثم حوله إلى أحد أكثر فرق العالم إبهاراً.

ولم يكتف فيرجسون بتحويل يونايتد لفريق ممتع مهما اختلفت التشكيلات بل أكسب كل فرد بالمنظومة صفات التميز والثقة بالنفس وعدم التخاذل أو الاستسلام.

وقت فيرجي

وظل مسمى "وقت فيرجي" مرتبطاً بالمدرب المخضرم، ويشير إلى قتال فريقه حتى التسجيل في الدقائق الأخيرة كما حول إستاد أولد ترافورد إلى "مسرح الأحلام".

وفرض نفوذه ليصبح الرجل الأول في يونايتد، ولم يكن هناك أي لاعب أكبر من النادي أو من فيرجسون حتى لو كان إيريك كانتونا أو روي كين أو ديفيد بيكام.

وتتضح حقيقة أن فيرجسون لا يمكن تعويضه فبعد تقاعده ترك إرثاً يضم 38 لقباً خلال 27 عاماً في أولد ترافورد، منها 13 لقباً في الدوري المحلي، بجانب لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس أوروبا لأبطال الكؤوس، وفي الواقع لم يبد يونايتد قادراً على استرداد هذه الألقاب من بعده.

وطاردت أمجاد فيرجسون كل مدرب قاد يونايتد في السنوات الخمس الماضية، ومن بينهم المدرب الحالي جوزيه مورينيو، صاحب النجاحات الكبيرة في مسيرته، لكن لا يمكن وضعه في مقارنة مع فيرغسون حتى الآن في نظر جمهور يونايتد.

كما لا يمكن إغفال حقيقة أن نجاحات فيرجسون لم تقتصر على يونايتد فقط.

فقبل انتقاله إلى مانشستر قضى فيرجسون فترة رائعة مع أبردين في إسكتلندا، وكسر المنافسة الثنائية بين رينجرز وسلتيك، ليحقق عشرة ألقاب منها كأس الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يفخر فيرجسون بأنه حقق لقباً أوروبياً مع فريق صغير، وفاز بالدوري في بلدين، وهيمن على الألقاب خلال أربعة عقود.

وحقق ثلاثية فريدة في 1999، عندما فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس إنجلترا وبدوري الأبطال، وفي نفس العام حصل على لقب "فارس" في بريطانيا.

ولأجل كل هذا أصيب العالم بالفزع فور سماع نبأ مرضه ويتمنى الجميع أن يمتد "وقت فيرجي" والشفاء التام لأحد أعظم الشخصيات الرياضية على مر العصور.