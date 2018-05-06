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"عبدالعال": البعض يسيس بيانات هيئة الأرصاد الجوية

الأحد 06/مايو/2018 - 06:28 ص
عبدالعال: البعض يسيس بيانات هيئة الأرصاد الجوية
الدكتور أحمد عبدالعال
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البعض يحاولون تسيس بيانات هيئة الأرصاد الخاصة بدرجات الحرارة أو العاصفة وغيرها.

وأضاف "عبدالعال"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه في أيام الانتخابات أصدر بيانا بأن درجة الحرارة ستصل 34 درجة، فقالوا للناس أنها درجة عالية ونصحوهم بالبقاء في المنازل بهدف عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه منذ 3 سنوات كانت حالة الجو سيئة جدا في 25 يناير، فخرج الإعلامي أحمد منصور، على قناة الجزيرة وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من هيئة الأرصاد أن تقول ذلك.
المزيد عن: هيئة الأرصاد الجوية المحور أحمد عبدالعال 90 دقيقة
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