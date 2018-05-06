في ذكرى رحيله الثانية والعشرون.. ٥ معلومات عن الفنان محمد الشرقاوي

تحل اليوم الأحد، الذكرى الثانية والعشرون على رحيل الفنان محمد الشرقاوي، والذي اشتهر بآداء الأدوار الكوميدية الثانوية.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٥ معلومات لا تعرفونها عنه:-



