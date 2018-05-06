في ذكرى رحيله الثانية والعشرون.. ٥ معلومات عن الفنان محمد الشرقاوي
تحل اليوم الأحد، الذكرى الثانية والعشرون على رحيل الفنان محمد الشرقاوي، والذي اشتهر بآداء الأدوار الكوميدية الثانوية.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٥ معلومات لا تعرفونها عنه:-
١- ولد محمد إسماعيل رشوان في السادس عشر من يناير ١٩٥٤، في قرية منشية رضوان بمحافظة الشرقية.
٢- اكتشفه المخرج جلال الشرقاوي.
٣- أطلق على نفسه اسم محمد الشرقاوي تقديرًا لمكتشفه جلال الشرقاوي.
٤- شارك في أكثر من 12 مسرحية، و25 فيلما، ومسلسلات إذاعية وتليفزيونية كثيرة كان أشهرها مسلسل "لا إله إلا الله"، ومسلسل "عمو فؤاد"، ومن أشهر مسرحياته "بختك يا أبو بخيت"، "في انتظار مغاوري"، و"الملياردير"، "افرض"، "المخبر"، ومن أشهر أفلامه "سرقوا أم علي"، "الكداب وصاحبه"، "الأفوكاتو" مع عادل إمام.
٥- توفى في 6 مايو 1996 عن عمرٍ ناهز الـ42 إثر إصابته بسكتة قلبية.