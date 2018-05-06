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رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان: مصر متأخرة جدا في قوانين حماية الحيوانات

الأحد 06/مايو/2018 - 06:18 ص
رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان: مصر متأخرة جدا في قوانين حماية الحيوانات
منى خليل
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نعيم يوسف
 
قالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، إن هناك العديد من حالات قتل الحيوانات في الشوارع، ولا يوجد قانون رادع لذلك، موضحة أن هناك الكثير من الفيديوهات التي توثق ذلك.

وأضافت "خليل" في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، السبت، أنه لا يوجد قانون رادع لحماية الحيوان، والمواد الموجودة تحمي فقط الحيوانات ذات المنفعة الاقتصادية مثل الجاموس وغيره، ومصر متأخرة جدا في مسألة قوانين حماية الحيوان.
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