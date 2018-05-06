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برشلونة كامل العدد أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

الأحد 06/مايو/2018 - 06:04 ص
برشلونة كامل العدد أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض
برشلونة
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وكالات
 

حرص مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، على ضم قائد الفريق أندريس إنييستا، بعد تعافيه من إصابته في القدم، لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة "الكلاسيكو"، وسيكون ذلك الكلاسيكو الأخير الذي سيخوضه اللاعب مع الفريق "الكاتالوني".

 

وعلى جانب آخر، استبعد فالفيردي من القائمة كل من أليكسيس فيدال، أندريه جوميش، المدافع الكولومبي ياري مينا، والفرنسي لوكاس ديني.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي: تير شتيجين، جاسبر كيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، دينيس سواريز، وإندريس إنييستا، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، فيليبي كوتينيو، باولينيو، باكو ألكاسير، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، صامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين.

 

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