رابط سريع مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

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معلومات عن مباراة برشلونة وريال مدريد اون لاين اليوم برشلونة Vs ريال مدريد، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 + بي ان سبورت 3، الملعب : كامب نو أرضية برشلونة، المعلقين : يوسف سيف وخليل البلوشي (بي ان 1) حفيظ دراجي (بي ان 3) .

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

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