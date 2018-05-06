عبد الرحمن العجوز ومنى رفعت ودعاء عبد الواحد فرسان جوائز مهرجان ضي الثاني (صور)

اٌفتتح مهرجان ضي للشباب العربي الثاني، مساء أمس السبت، بجاليري ضي بحضور الدكتور شاكر عبدالحميد رئيس لجنة تحكيم المهرجان، والفنان الكبير الدكتور أحمد نوار رئيس المهرجان، والناقد والفنان الكبير عز الدين نجيب، وأعضاء لجنتي التحكيم والفرز الناقد اللبناني د فيصل سلطان، والفنان والناقد السعودي عبدالرحمن السليمان، د صلاح المليجي، ومحمد الطراوي، وطارق الكومي.

كما حظي المهرجان بحضور الفنانين السعوديين هشام بنجابي، ومحمد حيدر، وسلوي حجر.





وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان المقدمة من الزاهدية للثقافة والإبداع وقيمتها مائة ألف جنية، كل من الفنانة مني رفعت تصوير، والفنان عبدالرحمن العجوز نحت، وفاز بالجائزة الأولي وقيمتها سبعون ألف جنيها، كل من دعاء عبدالواحد، وعمر عبدالعزيز سنادة، وفاز بالجائزة الثانية كل من الفنان كريم حلمي، والفنانة رواء الدجوي.





وفاز بجوائز المهرجان المقدمة من جاليري ضي وقيمتها مائة الف جنيه بواقع عشرة الاف جنيه لكل جائزة كل من الفنانين احمد البدوي، وعبير فوزي، ومهنى ياقوت، واحمد سليمان، ومحمد التهامي، وهالة خليل الحداد، ومها عبدالمطلوب من السعودية، وفاطمة عزت، واحمد يوسف بيومي، وفازت الفنانة هدي عبدالعزيز بجائزة الفنان السعودي فهد الحجيلان.





واقترج الدكتور شاكر عبدالحميد ان تخصص ايضا جائزة للنقاد التشكيليين الشباب تحت 35 سنة في الدورات القادمة.





وأعرب هشام قنديل رئيس جاليري ضي عن بالغ سعادته بنجاح المهرجان علي كافة المستويات الفنية والتنظيمية، وقدم شكره لجميع اللجان التي ساهمت في إنجاز هذا الحدث العربي الكبير وعلي رأسهم الشيخ طلال زاهد والسيدة نادية الزهير.





واشار قنديل ان الاتيليه سينظم يوم السبت القادم حفلا كبيرا لتوزيع جوائز المهرجان وتكريم السادة اعضاء لجنتي التحكيم والفرز، موضحًا ان المهرجان سيستمر لمدة شهر .







