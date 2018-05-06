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في ذكرى وفاته.. حكاية 7 أهداف تاريخية لـ"المايسترو"

الأحد 06/مايو/2018 - 05:08 ص
في ذكرى وفاته.. حكاية 7 أهداف تاريخية لـالمايسترو
صالح سليم
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الفجر الرياضي
 

عاش صالح سليم، الأب الروحي للنادي الأهلي حياته عاشقا للنادي، لاعبا فذا وإداريا بارعا ورئيس نادٍ يشار إليه بالبنان، تحل اليوم الذكرى الـسادسة عشرة لرحيله عن دنيانا عندما انتقل إلى جوار ربه في السادس من مايو سنة 2002.

 

حقق صالح سليم العديد من الإنجازات بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، فخلده التاريخ برقم قياسي غير مسبوق في الدوري الممتاز، ليظل اسم صالح سليم يتردد كصاحب أكبر سجل تهديفي في تاريخ الدوري المصري في مباراة واحدة عندما سجل 7 أهداف في شباك الإسماعيلي.

 

يعود رقم المايسترو إلى موسم1957-1958 تحديدا يوم الجمعة الموافق الرابع من أبريل 1958 في لقاء الأهلي والإسماعيلي الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 8-صفر، سجل صالح سليم 7 أهداف، وسجل السيد عطية "توتو" الهدف الثامن، وكان القدر رحيما بالدراويش عندما أهدر طارق سليم ركلة جزاء للأهلي لتبقى النتيجة 8- صفر، وهي الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين، وهو الموسم الذي شهد هبوط الإسماعيلي للدرجة الثانية.

 

لتمضي 6 عقود من الزمان شهدت الكرة المصرية العديد من الهدافين الكبار، إلا أن رقم صالح سليم ظل صامدا غير قابل للتحطيم وكأن الساحرة المستديرة تريد تخليد ذكرى أحد أبرع من داعبوها في مصر على مدار التاريخ.

 

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