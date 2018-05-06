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حالة الطقس اليوم الاحد 6/5/2018في جمهورية مصر العربية

الأحد 06/مايو/2018 - 05:08 ص
حالة الطقس اليوم الاحد 6/5/2018في جمهورية مصر العربية
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاحد 6/5/2018في جمهورية مصر العربية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد 6/5/2018على مدن جمهورية مصر العربية:

 

حالة الطقس في مصر:

 


أسوان  30°

أسيوط  24°

الإسكندرية  20°

الإسماعيلية  19°

الأقصر  29°

الزقازيق  21°

السويس  22°

الغردقة  25°

الفيوم  22°

القاهرة  22°

المحلة الكبرى  18°

المعادي  22°

المنصورة  18°

بنها  18°

بورسعيد  20°

دمياط  19°

شبرا الخيمة  22°

طنطا  17°

كفر الشيخ  18°

مدينة الجيزة  22°

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