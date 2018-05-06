تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري اليد
الأحد 06/مايو/2018 - 05:02 ص
الفجر الرياضي
يلتقي الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، مع الزمالك مساء غد الاثنين، في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.
وحددت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة اليد السادسة
مساء الاثنين، موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وكان
فريق اليد بنادي الزمالك قد فاز على النادي الأهلي بنتيجة ١٨-١٧ أمس السبت، في ختام
الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري اليد، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي والزمالك رياضة دوري المحترفين لليد تحديد بطل الدوري بطل المباراة الفاصلة أخبار الرياضة