موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الأحد 06/مايو/2018 - 04:52 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره فريق هدرسفيلد تاون، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 2:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 93 نقطة،
بينما يحل نادي هدرسفيلد في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.