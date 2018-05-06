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موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 06/مايو/2018 - 04:52 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره فريق هدرسفيلد تاون، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 2:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 93 نقطة، بينما يحل نادي هدرسفيلد في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

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