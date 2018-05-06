القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبيرنلي اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي
الأحد 06/مايو/2018 - 04:50 ص
أحمد عصام
يواجه نادي أرسنال، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، منافسه فريق بيرنلي، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "الإمارات" في الساعة 5:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 5 HD.
ويحتل نادي أرسنال المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يحل
نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 54 نقطة.