القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبيرنلي اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي

يواجه نادي أرسنال، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، منافسه فريق بيرنلي، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "الإمارات" في الساعة 5:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 5 HD.

ويحتل نادي أرسنال المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 54 نقطة.