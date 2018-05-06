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هشام صالح: لا يوجد دوري للناشئين في لعبة كرة الصالات

الأحد 06/مايو/2018 - 03:52 ص
هشام صالح: لا يوجد دوري للناشئين في لعبة كرة الصالات
هشام صالح
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الفجر الرياضي
 

أكد هشام صالح، المدير الفني لمنتخب شباب الصالات، أنه واجه صعوبة في تجميع المنتخب من أجل خوض تصفيات إفريقيا المؤهلة للأولمبياد الشباب بالأرجنتين، قائلاً: " لا يوجد دوري للناشئين في لعبة كرة الصالات".

 

وقال صالح خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته، عبر قناة مصر "الأولى"، إن منتخب مصر لشباب الصالات لم يخسر أو يتعادل طوال مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد بالأرجنتين.

 

واختتم مدرب الفراعنة تصريحاته، أنه لم يفقد الأمل لحظة فى التأهل للأولمبياد منذ بداية المشوار، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ولم يقصروا طوال المشوار.

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