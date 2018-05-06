أستاذ مناهج: "تطوير التعليم ليس برنامج ما يطلبه المستمعون"



وأضاف "شحاتة" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تطوير التعليم مهنة وله قواعد ونظم، مشددا على أن اللغة الإنجليزية لم يتم إلغاؤها ولكن تم تأجيلها، موضحا أن تعليم اللغة القومية وهي العربية أهم.

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وعضو المجالس المتخصصة، إن "تطوير التعليم ليس برنامج ما يطلبه المستمعون كل واحد عايز حاجة نعملها له".