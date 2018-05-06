تعرف على معلقي مواجهة تشيلسي وليفربول اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي
الأحد 06/مايو/2018 - 03:49 ص
أحمد عصام
يحل ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح،
ضيفا ثقيلا على نظيره تشيلسي، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "ستامفورد بريدج"
في الساعة 5:30 مساءً، في موقعة مثيرة ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD،
حيث من المقرر أن يعلق على اللقاء كل من أحمد الطيب ويوسف سيف.
ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما يحل
نادي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.
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