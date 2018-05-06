القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي
الأحد 06/مايو/2018 - 03:46 ص
أحمد عصام
يواجه تشيلسي، نظيره فريق ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 5:30 مساءً، في موقعة مثيرة ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما يحل
نادي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.
المزيد عن: موعد مباراة محمد صلاح ليفربول رياضة تشيلسي القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة