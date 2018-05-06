موعد مباراة تشيلسي وليفربول اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستقبل تشيلسي، منافسه فريق ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 5:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما يحل نادي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.