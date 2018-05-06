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محمد حماقي يتخطى حاجز المئة مليون استماع ومشاهدة على أنغامي

الأحد 06/مايو/2018 - 03:45 ص
محمد حماقي يتخطى حاجز المئة مليون استماع ومشاهدة على أنغامي
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نور طلعت
 
فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة الـ100 مليون استماع ومشاهدة عبر تطبيق "أنغامي"، المنصة الموسيقية الأولى في العالم العربي وشمال أفريقيا.

وأعرب حماقي، عن سعادته وتقديره لجمهوره حيث قال :" أنا فخور جدًا بالحصول على جائزة الـ100 مليون استماع ومشاهدة، لولاكم لما كنت حصلت على هذه الجائزة التي أعتزّ بها كثيرًا، أنغامي تلعب دورًا مهماً في نشر الموسيقى في كل أرجاء العالم العربي.

وأضاف :"لو كنت أقدر أقسم الجايزة دي 100 مليون قطعة وأوزعها على كل متابعي على أنغامي كنت عملت كده على طول.. شكرًا لكم ولكل فريق أنغامي".

وقام إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق أنغامي، بتسليم الجائزة لحماقي، خلال عشاء خاص في بيروت حضره أفراد من فريق عمل أنغامي وحماقي وبعض الأصدقاء.


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