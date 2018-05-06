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محمد شيحة يكشف سر جلسة كوبر ولهيطة

الأحد 06/مايو/2018 - 03:37 ص
محمد شيحة يكشف سر جلسة كوبر ولهيطة
كوبر
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الفجر الرياضي
 

كشف محمد شيحة وكيل اللاعبين، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، بشأن تجديد عقد الأول مع الفراعنة.

 

وقال شيحة خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته، عبر قناة مصر "الأولى"، إن الجلسة التي جمعت كوبر ولهيطى لم تتطرق إلى تجديد عقده، مشيراً إلى إن المحور الرئيسي للجلسة عن آخر تفاصيل الاستعدادات المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم بروسيا.

 

وأكد أن كوبر يشعر بالراحة في منتخب مصر ويرغب في تجديد عقده، مشيرا إلى أن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة هو المسؤول عن ملف تجديد عقده.

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