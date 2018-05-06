تامر حسني الواجهة الدعائية لمستشفى 57357 في رمضان 2018









انتهى نجم الجيل تامر حسني، من تصوير إعلان جديد لصالح مستشفى 57357 والذي سيتم عرضه برمضان 2018.





وأُختير حسني، ليكون الدعاية الإعلانية لمستشفي سرطان الأطفال بشهر رمضان، ويعكف حاليًا على تسجيل الأغنية الخاصة بالإعلان الرسمي للمستشفي، وهي أغنيه "الموضوع فيك" .





وأجرى حسني، بعض التعديلات على الأغنية حيث قام بتغيير كلماتها وتوزيعها لتكون جديدة بعض الشئ عن التي طرحها عام 2014.





وتبرع حسني، بأجره كاملا لصالح المستشفي، بشراء غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم لعلاج مرضي السرطان، حيث أطلقت مؤسسة مستشفي سرطان الأطفال اسمه على هذه الغرفه، وقامت بنشر بوسترات تحمل صوره، تكريمًا له لحرصه على المشاركة في الأعمال الخيرية.



من المعروف عن حسني، مشاركته الدائمة في الأعمال الخيرية سواء بالتبرع النقدي أو من خلال المشاركة في الحملات الخيرية، وحرصه علي زيارة المرضى من حين لآخر للشد من أزرهم.







