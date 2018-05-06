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"الإسكان" تخصص 10 أفدنة لنقابة الصيادلة لبناء كمباوند في أكتوبر

الأحد 06/مايو/2018 - 04:06 ص
الإسكان تخصص 10 أفدنة لنقابة الصيادلة لبناء كمباوند في أكتوبر
محيي عبيد نقيب الصيادلة
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منى صموئيل
 
أعلن محيي عبيد نقيب الصيادلة، تخصيص 10 أفدنة لنقابة صيادلة مصر من وزارة الإسكان، وذلك لبناء كمباوند متكامل الخدمات في منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر الجيزة.

وأوضح عبيد: "كنت قد تقدمت إلى وزير الإسكان مصطفى مدبولي لتخصيص أرض لنقابة صيادلة مصر من الدولة، والحمد لله وافق على طلبي".

كان هذا من خلال فيديو قام عبيد ببثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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