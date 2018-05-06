السفير الفرنسي بتونس: الدبلوماسية ليست الجلوس في المكتب

أكد السفير الفرنسي بتونس “أليفي بوفوار دارفور” أن الدبلوماسية لا تعني الجلوس في المكتب بل الذهاب و التعرف على البلد الذي يستضيفك.





و أوضح السفير بأنه مثل نظيره السفير التونسي في فرنسا عبد العزيز الرصاع،عليه أن يذهب لزيارة المناطق التونسية لتطوير مشاريع التعاون اللامركزية مع المدن و الإدارات و المناطق الفرنسية.





و شدد دارفور على أن تحركاته تهدف أيضا الى بحث سبل دعم الاقتصاد و المبادرات العمومية و الخاص و الصادرة عن المجتمع المدني.





و ذكر في تدوينة له “هذا الهدف من تحركاتي” دون الحديث عن الدعوات التي يتلقاها من الشركاء التونسيين لبلاده ، و الشركات الفرنسية البالغ عددها 1300 في جميع أنحاء الأراضي التونسية التي توظف أكثر من 140.000 شخص.





و قال السفير في تدوينة له ” الدبلوماسية ليست الجلوس في المكتب و لكن الذهاب للقاء البلد الذي يستضيفك! شكرا يا تونس!”



