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السفير الفرنسي بتونس: الدبلوماسية ليست الجلوس في المكتب

الأحد 06/مايو/2018 - 03:06 ص
السفير الفرنسي بتونس: الدبلوماسية ليست الجلوس في المكتب
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محمد وليد الجموسي
 
أكد السفير الفرنسي بتونس “أليفي بوفوار دارفور” أن الدبلوماسية لا تعني الجلوس في المكتب بل الذهاب و التعرف على البلد الذي يستضيفك.

و أوضح السفير بأنه مثل نظيره السفير التونسي في فرنسا عبد العزيز الرصاع،عليه أن يذهب لزيارة المناطق التونسية لتطوير مشاريع التعاون اللامركزية مع المدن و الإدارات و المناطق الفرنسية.

و شدد دارفور على أن تحركاته تهدف أيضا الى بحث سبل دعم الاقتصاد و المبادرات العمومية و الخاص و الصادرة عن المجتمع المدني.

و  ذكر في تدوينة له “هذا الهدف من تحركاتي” دون الحديث عن الدعوات التي يتلقاها من الشركاء التونسيين لبلاده ، و الشركات الفرنسية البالغ عددها 1300 في جميع أنحاء الأراضي التونسية التي توظف أكثر من 140.000 شخص.

و قال السفير في تدوينة له ” الدبلوماسية ليست الجلوس في المكتب و لكن الذهاب للقاء البلد الذي يستضيفك! شكرا يا تونس!”

السفير الفرنسي بتونس: الدبلوماسية ليست الجلوس في المكتب
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