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بوعلي المباركي: اتحاد الشغل سيقدم مقترحات للحكومة لإيجاد حلول لأزمة الصناديق الإجتماعية

الأحد 06/مايو/2018 - 03:04 ص
بوعلي المباركي: اتحاد الشغل سيقدم مقترحات للحكومة لإيجاد حلول لأزمة الصناديق الإجتماعية
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محمد وليد الجموسي
 

 
قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت في قفصة إن الإتحاد سيقدم مقترحات للحكومة لإيجاد حلول لأزمة
الصناديق الإجتماعية وإصلاحها وضمان ديمومتها.

وأضاف في تصريح إعلامي خلال حضوره حفل تكريم المتقاعدين المحالين على شرف المهنة من عملة وأعوان معمل المظيلة1 بالمجمع الكيميائي التونسي أن الترفيع في سن التقاعد وإقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور الموظفين لفائدة الصناديق الإجتماعية « حل غير ناجع وظرفي » وفق قوله.

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