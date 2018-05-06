آخرهم مصطفى قمر.. 5 نجوم تركوا "أم العيال" وجددوا عش الزوجية (صور)

الحياة الشخصية للفنان جزء لا يتجزأ من حياته العملية، فمبجرد حصوله على الشهرة والنجومية، يصبح للجمهور الحق في معرفة كل صغيرة وكبيرة عنه، ومن هذه الأشياء "الزواج"، فهناك بعض النجوم الذين فضلوا الانفصال عن الزوجة الأولى "أم العيال"، وأثاروا الجدل بدخولهم عش الزوجية مرة ثانية.





مصطفى قمر

أثار الفنان مصطفى قمر، جدلاً واسعًا عقب تداول صوره مع زوجته الشابة "غادة"، والتي تردد أنه تزوج منها منذ فترة طويلة، خاصة بعد انفصاله عن السيدة "غادة عيسى" زوجته الأولى ووالدة نجليه تيام وإياد، والتي جمعها به قصة حب بدأت منذ مرحلة دراستهما الجامعية، وتكللت بالزواج عام 1993.



