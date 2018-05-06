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آخرهم مصطفى قمر.. 5 نجوم تركوا "أم العيال" وجددوا عش الزوجية (صور)

الأحد 06/مايو/2018 - 02:57 ص
آخرهم مصطفى قمر.. 5 نجوم تركوا أم العيال وجددوا عش الزوجية (صور)
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سارة إبراهيم
 

الحياة الشخصية للفنان جزء لا يتجزأ من حياته العملية، فمبجرد حصوله على الشهرة والنجومية، يصبح للجمهور الحق في معرفة كل صغيرة وكبيرة عنه، ومن هذه الأشياء "الزواج"، فهناك بعض النجوم الذين فضلوا الانفصال عن الزوجة الأولى "أم العيال"، وأثاروا الجدل بدخولهم عش الزوجية مرة ثانية.


مصطفى قمر
أثار الفنان مصطفى قمر، جدلاً واسعًا عقب تداول صوره مع زوجته الشابة "غادة"، والتي تردد أنه تزوج منها منذ فترة طويلة، خاصة بعد انفصاله عن السيدة "غادة عيسى" زوجته الأولى ووالدة نجليه تيام وإياد، والتي جمعها به قصة حب بدأت منذ مرحلة دراستهما الجامعية، وتكللت بالزواج عام 1993.


أحمد سعد
انفصل الفنان أحمد سعد، عن زوجته الأولى ووالدة طفليه السيدة "لبنى بيومي" عام 2011، ثم أعلن ارتباطه بالفنانة ريم البارودي، وتوالت الانفصالات بينهما بسبب الخلافات، وقرر "سعد" الزواج من الفنانة سمية الخشاب، وأقيم حفل الزفاف داخل فيلا العروس بحضور الأهل عام 2017.


محمود عبدالعزيز

تزوج الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، من الإعلامية بوسي شلبي، بعد فترة من انفصاله عن زوجته الأولى "جيجي زويد"، وذلك بعد زواج دام لمدة 20 عاماً، أثمر عن إنجاب ابنيه "محمد" الذي عمل في مجال الإنتاج والتمثيل، و"كريم" الذي عمل في التمثيل، ولهما أعمال فنية معروفة.


طلعت زكريا
عاش الفنان طلعت زكريا، التجربة نفسها، بعد انتشار خبر زواجه الثاني من السيدة "شيرين المنزلاوي"، بالتزامن مع فترة إصابته بمرض خطير في المخ، عام 2007، وعلمت زوجته الأولى ووالدة ابنه عمر وابنته أميمة بالأمر، لكنها فضلت الاستمرار معه وعدم الانفصال نظراً لمرضه.


سعيد طرابيك
أثار زواج الفنان الراحل سعيد طرابيك، من الممثلة الشابة سارة طارق، صدمة كبيرة داخل الوسط الفني، وتعرضت الزوجة لهجوم شرس، واتهمها الكثيرون بأنها كانت سبب وفاته بعد فترة قصيرة من الزفاف، وهي الزوجة الثانية له، بعد انفصاله عن والدة ابنه الوحيد "يوسف".




آخرهم مصطفى قمر.. 5 نجوم تركوا "أم العيال" وجددوا عش الزوجية (صور)
آخرهم مصطفى قمر.. 5 نجوم تركوا "أم العيال" وجددوا عش الزوجية (صور)
آخرهم مصطفى قمر.. 5 نجوم تركوا "أم العيال" وجددوا عش الزوجية (صور)
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