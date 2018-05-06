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وكيل لاعبين: "المونديال" يؤجل مناقشة "كوبر" لعرض الصين

الأحد 06/مايو/2018 - 02:59 ص
وكيل لاعبين: المونديال يؤجل مناقشة كوبر لعرض الصين
هيكتور كوبر
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الفجر الرياضي
 

أكد محمد شيحة وكيل اللاعبين، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تلقى عرضا رسمياً من أحد أندية الدوري الصيني لقيادة الفريق الموسم الجديد.

 

وقال شيحة خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته، عبر قناة مصر "الأولى"، إن الأرجنتيني هيكتوركوبر قرر تأجيل ومناقشة عرض تدريب أحد الأندية الصينية خلال تلك الفترة، بسبب تركيزه مع المنتخب حالياً حتى نهاية عقده عقب انتهاء مبارياته مع الفراعنة بكأس العالم بروسيا.

 

وأشار إلى أنه يفضل تجديد عقد كوبر مع منتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم حتى يسود الاستقرار والتركيز للجميع قبل المونديال.

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