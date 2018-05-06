أحمد عظوم: أنهينا تكليف 3 أيمة ثبت تدخلهم في الحملة الإنتخابية

أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ الوزارة أنهت مساء أول أمس الجمعة بشكل وقتي تكليف 3 أئمة في ثلاث ولايات ثبت تدخلهم في الحملة الإنتخابية، مذكرا بأنّ الوزارة التزمت بما تعهدت به من حياد في كل ما يتصل بالانتخابات البلدية.





أما بخصوص إقدام مجموعة من الأشخاص الشهر الماضي على "اقتحام باحة جامع الزيتونة المعمور والقيام بتوزيع مناشير تدعو إلى إقامة دولة الخلافة، اعتبر الوزير أنّ الحادثة تصرف انفرادي





وشدّد خلال زيارة إلى قابس تشمل عددا من المعالم الدينية بالجهة، سيطرة الدولة على جامع الزيتونة، حسب لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



