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وزارة الشؤون الخارجية تطلق خدمة الموعد الالكتروني

الأحد 06/مايو/2018 - 02:56 ص
وزارة الشؤون الخارجية تطلق خدمة الموعد الالكتروني
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محمد وليد الجموسي
 
اعلنت  وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها انها ستشرع  بداية من يوم الإثنين 07 ماي 2018 في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني الخاصة بمصلحة المصادقة التابعة للإدارة العامة للشؤون القنصلية.

وجاء في البلاغ  أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، حجز موعد على الخط وذلك بتعمير الاستمارة المدرجة ضمن البوابة الدبلوماسية تحت الرابط التالي:
www.diplomatie.gov.tn وتحديدا بالفضاء الخاص بالخدمات.

وسيتم إعطاء الأولوية للمتحصلين على الموعد الاكتروني وذلك عن طريق الاستظهار بما يفيد ذلك لدى مصالح الوزارة

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