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هكذا شارك "القرموطي" في اليوم العالمي لغسل الأيدي (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 03:42 ص
هكذا شارك القرموطي في اليوم العالمي لغسل الأيدي (فيديو)
جابر القرموطي
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نعيم يوسف
 
قام الإعلامي جابر القرموطي، بغسيل يديه على الهواء للمشاركة في إحياء اليوم العالمي لغسيل الأيدي، معلقا: "طب والله الواحد نضف".

وقال "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، إن الاحتفال بهذا اليوم بدأ منذ عام 2008، مشددًا على أن غسل الأيدي بالمياة والصابون مهم جدًا، ولم يكتف فقط بغسل يديه بل غسل وجهه، معقبا: "بدل من اليوم العالمي لغسل الإيدين يبقى اليوم العالمي للنضافة".

المزيد عن: مانشيت القرموطي قناة النهار جابر القرموطي اليوم العالمي لغسل الأيدي
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