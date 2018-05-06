هكذا شارك "القرموطي" في اليوم العالمي لغسل الأيدي (فيديو)



وقال "القرموطي"، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، إن الاحتفال بهذا اليوم بدأ منذ عام 2008، مشددًا على أن غسل الأيدي بالمياة والصابون مهم جدًا، ولم يكتف فقط بغسل يديه بل غسل وجهه، معقبا: "بدل من اليوم العالمي لغسل الإيدين يبقى اليوم العالمي للنضافة".





قام الإعلامي جابر القرموطي، بغسيل يديه على الهواء للمشاركة في إحياء اليوم العالمي لغسيل الأيدي، معلقا: "طب والله الواحد نضف".