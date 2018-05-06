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مراجعة مواقيت عمل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع في بعض المناطق الحدودية

الأحد 06/مايو/2018 - 02:55 ص
مراجعة مواقيت عمل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع في بعض المناطق الحدودية
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محمد وليد الجموسي
 
اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  أنها قررت مراجعة مواقيت عمل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع الموجودة ببعض المناطق الحدودية للبلاد.

و اضافت في بلاغ لها انه يمكن الاطلاع على أسماء هذه المراكز والمكاتب على موقع الهيئة أو بالاتصال بمركز النداء 1814″.

وأفادت بأن الاقتراع سينطلق في هذه المكاتب المعنية بداية من التاسعة صباحا ويتواصل الى غاية الساعة الرابعة عصرا، وهو موعد غلق هذه المكاتب وانطلاق الفرز على عين المكان.

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