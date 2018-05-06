تعرف على معلقي موقعة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإسباني

يواجه نادي ريال مدريد، نظيره وغريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "كامب نو" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD، حيث من المقرر أن يقوم بالتعليق على كلاسيكو الأرض كل من رؤوف خليف وحفيظ دراجي وخليل البلوشي.

وخصصت مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS قنوات للمشاهدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهي "HD 1, HD 3, HD 11, HD 14, HD 17, 4K".

ويحتل نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة، بينما يحل نادي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.



