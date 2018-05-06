الجبلاية: تكرار تجربة الحكم المصري في مباراة "القمة" وارد

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن تعيين حكم مصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك وارد تكراره في المستقبل.

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " الحكام قدموا موسم مميز بشهادة الجميع، وأشكرهم علي ذلك.. وهناك هجوم غير مبرر علي الحكام وأمور غير أخلاقية لا يمكن تجاهلها".

وأضاف: "سيتم استحداث عقوبات رادعة سيبدأ تطبيقها مع الموسم المقبل، وكل واحد لازم يعرف هو إيه في منظومة كرة القدم وهنبدأ بأنفسنا كـ "حكام" ".

وعن تكرار تجربة الحكم المصري للقاء القمة مستقبلًا قال: "عاصرت تجربة حكم القمة المصري 3 مرات وأنا رئيس لجنة الحكام، وحققت التجربة نجاحًا كبيرًا في لقاء الدوري والسوبر المصري، ولكن اللقاء الأخير سبقته بعض الأحداث تسببت في توتر الأجواء وعدم تحلي اللاعبين بروح رياضية خلال اللقاء".

وأضاف: " يجب تحية محمد الحنفي وزملائه لإدارة اللقاء الأخير معتمدين علي أنفسهم بعكس ما يحدث مع الحكام الأجانب من تعاون من قبل جميع المتواجدين بالملعب من لاعبين وأجهزة فنية".

وأتم: " وارد تكرار تجربة تعيين حكم مصري للقاء القمة بين الأهلي والزمالك طالما هناك إتحاد قوي يدير اللعبة ولا يتدخل أحدًا في قراراته".